'Rus Kardashian'ın bikinisi küçük geldi

Dünya Magazin - 28 Nisan 2017 16:22

Rusya'nın Kardashian'ı olarak anılan Anastasia Kvitko, Miami'de görüntülendi. Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla fenomene dönüşen manken bir beden küçük gelen mayosuyla tüm bakışları üzerinde topladı. 22 yaşındaki güzel, fiziksel görünüşü nedeniyle 'Rus Kim Kardashian' olarak tanınıyor.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: