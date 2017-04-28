Rusya'nın Kardashian'ı olarak anılan Anastasia Kvitko, Miami'de görüntülendi. Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla fenomene dönüşen manken bir beden küçük gelen mayosuyla tüm bakışları üzerinde topladı. 22 yaşındaki güzel, fiziksel görünüşü nedeniyle 'Rus Kim Kardashian' olarak tanınıyor.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
'Rus Kardashian'ın bikinisi küçük geldi
Anastasia Kvitko, bir beden küçük bikisini ile görüntülendi.Dünya Magazin - 28 Nisan 2017 16:22
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Anastasia Kvitko, Kim Kardashian
DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ
- Kourtney Kardashian’ın Meksika tatili
- Al Pacino'nun 77. yaş günü tatili!
- Bella Thorne'un paylaşımları her şeyi ortaya çıkardı!
- Doutzen Kroes'un Miami çekimi
- Kim Kardashian'ın Meksika tatili!
- Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
- Bella Hadid: Benim en iyi dostum Gigi
- Ünlü model Bodrum'da poz verdi!
- Lindsay Lohan eskiye döndü
- Katrina Brodsky'nin pozları rekor kırdı!