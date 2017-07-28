Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.
İşte Reçber'in avukatı Nail Gönenli'nin o açıklaması:
"TEHDİT, HAKARET, ŞANTAJ..."
"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal dildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık."
Kaynak: hurriyet.com.tr
Rüştü Reçber, Fatih Terim'i savcılığa şikayet etti!
Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Spor - 29 Temmuz 2017 00:01
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