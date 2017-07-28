Rüştü Reçber, Fatih Terim'i savcılığa şikayet etti!

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Spor - 29 Temmuz 2017 00:01
Rüştü Reçber, Fatih Terim'i savcılığa şikayet etti!
Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

İşte Reçber'in avukatı Nail Gönenli'nin o açıklaması:

"TEHDİT, HAKARET, ŞANTAJ..."
"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal dildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık."

Kaynak: hurriyet.com.tr
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