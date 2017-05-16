Rusya'da da popüler oldu!

Adnan Koç’un başrolünde oynadığı, Rusya yapımı Doğu – Batı dizisi izlenme rekorları kırıyor.

Dizi - 16 Mayıs 2017 16:02
Rusya'da da popüler oldu!
Dizideki rolüyle Rusya’da geniş bir hayran kitlesi kazanan yakışıklı oyuncu, Arapların gözdesi Kıvanç Tatlıtuğ gibi Rusya’nın gözdesi oldu. Sosyal medyada ‘’Rusya’nın Kıvanç’ı’’ diye bahsedilen Koç’a Rusya ve Türkiye’den teklif yağıyor.

Rusya’yı içten fethetti

İlk kez bir Türk oyuncunun başrolünde oynadığı dış yapım olma özelliğini taşıyan Doğu – Batı dizisinin başrol oyuncusu Adnan Koç, önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile bir araya gelecek.

Türkiye- Rusya arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve Rus turistin ülkemize çekilmesi konusunda kaleyi içerden fetheden başarılı oyuncu Adnan Koç elçi olacak.

İlk sezonu geçtiğimiz kış yayınlanan ve otuz milyon izlenen dizide, başrolü Rus güzel Evgeniya Loza ile paylaşan oyuncu, dizide Rus kızı Tatyana ile imkansız bir aşk yaşayan Türk Doktor Kemal’i canlandırıyor.

Yönetmenliğini ünlü Rus yönetmen Denis Yelonski yaptığı ve Rusya dışında beş ülkede daha yayınlanan dizisinin ikinci sezon çekimleri haziran sonu başlayacak.
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