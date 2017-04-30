Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!

Magazin - 30 Nisan 2017 12:04

Rüzgar Çetin sevgilisiyle sarmaş dolaş

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, önceki gecce Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Beşiktaş'ta yaşanan trafik kazasında bir polisin şehit olmasına yol açan ve yaklaşık dokuz ay tutuklu kalan Çetin, kız arkadaşlarıyla buluştu. Milliyet'in haberine göre; Koyu sohbet sırasında gazetecileri fark eden Rüzgar Çetin, masadan kalkarak arka bölüme geçti.Kısa bir süre sonra da mekanı tek başına terk etti. Olayların ardından gazetecilerden uzak duran Çetin, mekandan çıkmadan önce ilk kez sorulara yanıt verdi. Yurtdışına çıkış yasağının olduğu iddialarını yalanlayan Çetin, "Yargıtay süreci devam ediyor. Bekliyoruz, inşallah güzel bir sonuç çıkacak. Şu an mutluyum" şeklinde konuştu. Yaşadıklarından etkilendiğini anlatan Çetin, "Hayatımda çok şey değişti. Bir gün bunları uzun uzun konuşuruz" diyerek gözden kayboldu.KAYNAK: milliyet.com.tr