Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!

Beşiktaş'ta yaptığı trafik kazasıyla bir polis memurunun şehit olmasına neden olan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, kazanın ardından ilk kez konuştu.

Magazin - 30 Nisan 2017 12:04
Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, önceki gecce Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Beşiktaş'ta yaşanan trafik kazasında bir polisin şehit olmasına yol açan ve yaklaşık dokuz ay tutuklu kalan Çetin, kız arkadaşlarıyla buluştu. Milliyet'in haberine göre; Koyu sohbet sırasında gazetecileri fark eden Rüzgar Çetin, masadan kalkarak arka bölüme geçti.

Rüzgar Çetin sevgilisiyle sarmaş dolaş

Rüzgar Çetin sevgilisiyle sarmaş dolaş



Kısa bir süre sonra da mekanı tek başına terk etti. Olayların ardından gazetecilerden uzak duran Çetin, mekandan çıkmadan önce ilk kez sorulara yanıt verdi. Yurtdışına çıkış yasağının olduğu iddialarını yalanlayan Çetin, "Yargıtay süreci devam ediyor. Bekliyoruz, inşallah güzel bir sonuç çıkacak. Şu an mutluyum" şeklinde konuştu. Yaşadıklarından etkilendiğini anlatan Çetin, "Hayatımda çok şey değişti. Bir gün bunları uzun uzun konuşuruz" diyerek gözden kayboldu.

KAYNAK: milliyet.com.tr
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