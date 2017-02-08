Rüzgar Çetin ortaya çıktı!
Geçen yıl Beşiktaş'ta trafik kazası yapıp bir trafik polisinin vefat etmesine sebep olan Rüzgar Çetin, tahliye olmasının ardından hayatına dönmeye başladı. Çetin dün Beyoğlu'nda yürürken görüntülendi.
Magazin - 09 Şubat 2017 08:00
Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken kaza yapan ve trafik polisi İsmet Fatih Alagöz’ün yaşamını yitirmesine neden olan Rüzgar Çetin, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Büyük tepki çeken Rüzgar Çetin, tahliyesinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan ve evden çıkmayan Rüzgar Çetin yeni yeni dışarılarda gözükmeye başladı.
Çetin önceki gün Beyoğlu sokaklarında dolaşırken objektiflere takıldı. Rüzgar Çetin’in zayıflamış olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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