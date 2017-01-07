Rüzgar Çetin ortaya çıktı! İşte panik anları...

Magazin - 08 Ocak 2017 06:00

Rüzgar Çetin yeniden yargılanacak!

Rüzgar Çetin tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

8 ay hapis yattıktan sonra şehit polisin eşinin şikayetini geri çekmesiyle geçtiğimiz ekim ayında tahliye olan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, tahliyesinin ardından büyük tepki gördüğü için gözlerden uzak yaşantısına devam ediyordu.Yeniden yargılanması gündemde olan Çetin, haftalar sonra kız arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı. Bir markette alışveriş yapan Çetin, basın mensuplarını fark edince paniğe kapıldı. Kapıdan dönüp yeniden markete giren Rüzgar Çetin, bir saatten fazla içeride gazetecilerin gitmesini bekledi.Kız arkadaşı önden çıkıp alışveriş torbaları araçlarına yükleyip sevgilisini uzun süre bekledi. Ama 1 saatin sonunda oradan ayrıldı. Çetin ise yaklaşık 1,5 saatlik bekleyişin ardından çıkıp yakınlardaki spor salonuna geçti.