Rüzgar Çetin'den Ahmet Hakan'a mesaj

Magazin - 02 Mayıs 2017 11:40

Rüzgar Çetin sevgilisiyle sarmaş dolaş

Geçen yıl Ortaköy'de yaptığı kaza sonrasında bir polisin ölümüne yol açan Rüzgar Çetin, hapisten çıktıktan sonra yeniden görüntülenmeye başlamıştı. Ahmet Hakan da Rüzgzar'ın bu ortalarda gözükmesini eleştirmişti. Rüzgar Çetin, Ahmet Hakan'ın bu yazısına mesajla cevap verdi.İşte Ahmet Hakan'ın bugün köşesinde yazdığı o mesaj;“Bİ dur, bi pişman ol, bi kenara çekil, bi acı çek” falan yazdım ya...Mesaj atmış bana Rüzgar Çetin.Şöyle diyor:“Ahmet Abi! Yazmışsın sağ ol ama ben bunların hepsini yaptım. Mutluyum demedim, Yargıtay’dan umutluyum dedim. Yaralıyım, bundan emin ol. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağım. Olayın üzerinden bir buçuk yıl geçti. Sekiz ay hücrede tek başıma en büyük cezayı çektim. Kimseye verilmemiş emsalsiz bir hüküm yedim. Hayatım zaten mahvoldu. Ayrıca 10 yıl geçse de bu acı bitmez. Bunu sen de biliyorsun.”