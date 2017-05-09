Rüzgar Çetin'e bir şok daha!

Emre Tetik’in de ağır yaralanmasına yol açtı. Kaza sonrası bir süre tutuklu kalan Çetin, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Rüzgar Çetin'den Ahmet Hakan'a mesaj
İKİ AİLEYE 506 BİN TL
Çetin ile ilgili ceza davası yanı sıra bir de icra takiplerinin olduğu anlaşıldı. Çetin’in kullandığı lüks otomobilin sigortasını yapan şirket, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası gereği, Alagöz’ün mirasçıları ile Tetik’in ailesine tazminat ödedi. Tetik’in ailesine 196 bin TL’lik ödeme 6 Ekim’de, Alagöz’ün mirasçılarına ise 310 bin TL’lik ödeme 10 Ekim 2016 günü yapıldı.
Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!
EMNİYETE DE ÖDEME YAPILDI
Şirket bu ödemelerden sonra 13 Ekim günü Rüzgâr Çetin’e karşı 506 bin 812 TL’lik icra takibi başlattı. Sigorta şirketi yine Çetin’e karşı geçen 24 Ocak’ta da 31 bin 626 liralık icra takibi başlattı. Bu tutarın da, büyük hasar gören emniyetin otomobili için olduğu öğrenildi.
Rüzgar Çetin sevgilisiyle sarmaş dolaş
SADECE 235 BİN TL ÖDEDİ
Rüzgar Çetin ise, avukatı aracılığı ile bu iki icra takibine de itiraz etti. İstanbul İcra Müdürlüğü’ne yapılan itirazlarda, Çetin’in sigorta şirketine borcu olmadığı, bu nedenle borcun tamamına itiraz edildiği kaydedildi. Bu itiraz sonrası icra takibi durdu. Çetin, borca itiraz etse de parçalar halinde icra dosyasına 235 bin TL’lik ödeme yaptı.
Sinan Çetin ülkeyi terk ediyor, İtalya'ya gidiyor
YÜZDE 20 DE ‘İNKÂR’ TAZMİNATI ÖDESİN
Bu kez sigorta şirketi devreye girdi. Şirket avukatı aracılığı ile dün İstanbul Ticaret Mahkemesinde dava açtı. Davanın konusunu, ‘itirazın iptali ve takibin devamı’ oluşturdu. Şirket avukatı, borca haksız yere itiraz edildiğini öne sürerek Çetin’in, alacak tutarı olan 282 bin TL'nin yüzde 20'si kadar da icra inkâr tazminatı ödemesini talep etti.
MALLARI İÇİN TEDBİR TALEBİ
Dün açılan davada, Çetin’in menkul ve gayrimenkulleri üzerinde de tedbir konulması talep edildi. Dava dilekçesinin Çetin’e tebliği sonrası dosyaya savunmasını sunması bekleniyor.
Rüzgar Çetin'e muşta ile yaralama davası
NEDENİNİ ANLAYAMADIK
Sigorta şirketinin avukatı Özgür Noyan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Müvekkil şirket, Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası gereği 310 bin TL'lik tutarı İsmet Fatih Alagöz'ün mirasçılarına, 196 bin 150 TL’yi de Emre Tetik'e ödedi. Rüzgar Çetin’in alkollü araç kullanması nedeniyle şehit olan ve yaralanan polis memurları için yapılan ödemeler için Çetin hakkında icra takibine geçildi. 235 bin TL'lik tutar Çetin tarafından icra dosyasına ödendi. Ancak kalan miktar, nedenini anlamadığımız bir şekilde ödenmedi. Ödenmeyen kısım için Çetin aleyhine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtık. Kendisinin daha duyarlı davranarak, hayatını kaybeden ve sakat kalan polis memuru için ödenen bedeli tazmin etmesini talep ediyoruz” dedi.
İşte Rüzgar Çetin’e verilen ceza!
Savcıdan Rüzgar Çetin kararına itiraz!
KAYNAK: hurriyet.com.tr