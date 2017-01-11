İşte Rüzgar Çetin’e verilen ceza!
İstinaf Mahkemesi Rüzgar Çetin'in 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırdı. 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Magazin - 11 Ocak 2017 12:25
İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Karar kesinleşirse Rüzgar Çetin 1 yıl daha hapis yatacak.
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