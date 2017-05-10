Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Beyazoğlu'yla gezmelerde

Magazin - 11 Mayıs 2017 04:00

Rüzgar Erkoçlar ile nişanlısı Tuğba Beyazoğlu, önceki akşam Nişantaşı’nda el ele görüntülendi.Oldukça mutlu görünen çift, soruları yanıtladı. Erkoçlar ilişkileriyle ilgili soru üzerine “Her şey gördüğünüz gibi harika” diye yanıt verdi.Kaynak: hurriyet.com.tr