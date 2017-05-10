Rüzgar Erkoçlar ile nişanlısı Tuğba Beyazoğlu, önceki akşam Nişantaşı’nda el ele görüntülendi.
Oldukça mutlu görünen çift, soruları yanıtladı. Erkoçlar ilişkileriyle ilgili soru üzerine “Her şey gördüğünüz gibi harika” diye yanıt verdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Beyazoğlu'yla gezmelerde
Önceki akşam nişanlısıyla el ele görüntülenen Rüzgar Erkoçlar, her şeyin güzel gittiğini söyledi.Magazin - 11 Mayıs 2017 04:00
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