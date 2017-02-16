Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, bir süredir birlikte olduğu 24 yaşındaki sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'na evlenme teklif etti. 14 Şubat kutlamak için gittikleri mekanda hayatının teklifini alan Tuğba Beyazoğlu, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gözyaşlarına boğulan ve Rüzgar Erkoçlar'a 'evet' yanıtını veren Tuğba Beyazoğlu, yaşadıklarını Instagram'da anlattı.
'Sonsuza kadar evet! Oysa ki öylesine gitmiştik... Mekanda Sevgililer Günü nedeniyle karikatürist vardı. Masamızın ayarlanmasını beklediğimiz anda, vakit doldururken 'kendimizi çizdirelim' dedik. Aslında her şey planmış... Her şey ayarlanmış... Önümde duran Tv ekranında 'HEY!' dedi adam ve başladı... Ağladım durdum. İzlerken yok oldum. O an anladım ve kağıda 'evet' yazdım...'
Romantik teklifin sahibi Rüzgar Erkoçlar ise duygularını şöyle dile getirdi:
"Gözlerimi bir kez açtın, bundan sonra da seninle kapamak istiyorum. Emeği geçen herkese, yanımızda olan arayıp soran herkese teşekkürler... Bana 'evet' dedi"
Kaynak: hurriyet.com.tr
Rüzgar Erkoçlar'dan romantik teklif!
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar sevgilisi ile evlilik kararı aldı.Magazin - 16 Şubat 2017 09:10
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