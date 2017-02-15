Rüzgar Erkoçlar'dan sevgilisine evlilik teklifi

Magazin - 15 Şubat 2017 13:58

Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine evlilik teklif edeceğini açıklayan Erkoçlar, sözünü tuttu. Erkoçlar, Beyazoğlu'na sürpriz bir organizasyonla evlenme teklifi etti. Kendilerini karikatür olarak çizdiren çift daha sonra Rüzgar Erkoçlar tarafından hazırlanan mekana gittiler.Rüzgar Erkoçlar, mekanda arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklifi etti.2017'nin yazında evlenmeyi planlayan ve geçtiğimiz haftalarda birbirlerinin aileleriyle tanışan çift mutluluklarını Instagram hesabından paylaştı.