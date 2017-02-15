Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine evlilik teklif edeceğini açıklayan Erkoçlar, sözünü tuttu. Erkoçlar, Beyazoğlu'na sürpriz bir organizasyonla evlenme teklifi etti. Kendilerini karikatür olarak çizdiren çift daha sonra Rüzgar Erkoçlar tarafından hazırlanan mekana gittiler.
Rüzgar Erkoçlar, mekanda arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklifi etti.
2017'nin yazında evlenmeyi planlayan ve geçtiğimiz haftalarda birbirlerinin aileleriyle tanışan çift mutluluklarını Instagram hesabından paylaştı.
Rüzgar Erkoçlar'dan sevgilisine evlilik teklifi
4 yıl önce cinsiyet değiştirerek erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 1 senedir beraber olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklif etti.Magazin - 15 Şubat 2017 13:58
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