Rüzgar Erkoçlar ile nişanlısı Tuğba Beyazoğlu, Bodrum'da tatil yapıyor. Evlilik hazırlığı yapan çift çektikleri romantik fotoğrafları da Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmiyor. Beyazoğlu, önceki gün de denizde nişanlısıyla çektiği bu kareleri Instagram sayfasına ekledi.
Rüzgar Erkoçlar'ın Bodrum romantizmi!
Rüzgar Erkoçlar, Tuğba Beyazoğlu ile Bodrum'da tatil yapıyor.Magazin - 14 Temmuz 2017 09:57
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