Rüzgar Erkoçlar'ın Bodrum romantizmi!

Magazin - 14 Temmuz 2017 09:57

Rüzgar Erkoçlar ile nişanlısı Tuğba Beyazoğlu, Bodrum'da tatil yapıyor. Evlilik hazırlığı yapan çift çektikleri romantik fotoğrafları da Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmiyor. Beyazoğlu, önceki gün de denizde nişanlısıyla çektiği bu kareleri Instagram sayfasına ekledi.