Rüzgar Erkoçlar'ın düğün planı!

Magazin - 27 Nisan 2017 16:35

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, nişanlısı Tuğba Beyazoğlu ile beraber katıldığı bir davette iş hayatı ve düğün planıyla ilgili soruları yanıtladı.Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün son filminde rol aldığını ve değişik bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacağına söyleyen Rüzgar Erkoçlar ilişkisi hakkında da her şeyin iyi gittiğini söyledi.Rüzgar Erkoçlar "Düğün tarihi ve yeri tam net değil. Birkaç ay içerisinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." derken düğünün kır düğünü olarak nişandaki gibi örf ve adetlere uygun yapacaklarını söyledi.