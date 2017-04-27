Beşiktaşlı futbolcu geçtiğimiz akşam Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda bir bayan arkadaşıyla baş başa yemek yedi. Mekanı oldukça geç bir saatte terk eden ikilinin çıkışta flaşların patlamasıyla sinirleri gerildi. Babel bir süre sessiz kaldıktan sonra valelerden fotoğraf çekilmesini engellemelerini istedi. O sırada yüzünü saklayarak araca binmeye çalışan kız arkadaşı ise öfkeliydi. Gazetecilere “Çekmeyin. Bu fotoğrafları kullanamazsınız” diye bağırdı. Kadının sert tepkisi, “gizli aşk” dedikodularını beraberinde getirdi. İkili daha sonra sessiz sedasız oradan uzaklaştı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Ryan Babel geccelere aktı, ortalık karıştı!
Ryan Babel kız arkadaşıyla yakalanınca ortalık karıştı. Beşiktaşlı futbolcunun arkadaşı “Çekmeyin. Bu fotoğrafları kullanamazsınız” diye bağırdı.Magazin - 27 Nisan 2017 09:06
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