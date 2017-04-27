Ryan Babel geccelere aktı, ortalık karıştı!

Ryan Babel kız arkadaşıyla yakalanınca ortalık karıştı. Beşiktaşlı futbolcunun arkadaşı “Çekmeyin. Bu fotoğrafları kullanamazsınız” diye bağırdı.

Magazin - 27 Nisan 2017 09:06
Ryan Babel geccelere aktı, ortalık karıştı!
Beşiktaşlı futbolcu geçtiğimiz akşam Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda bir bayan arkadaşıyla baş başa yemek yedi. Mekanı oldukça geç bir saatte terk eden ikilinin çıkışta flaşların patlamasıyla sinirleri gerildi. Babel bir süre sessiz kaldıktan sonra valelerden fotoğraf çekilmesini engellemelerini istedi. O sırada yüzünü saklayarak araca binmeye çalışan kız arkadaşı ise öfkeliydi. Gazetecilere “Çekmeyin. Bu fotoğrafları kullanamazsınız” diye bağırdı. Kadının sert tepkisi, “gizli aşk” dedikodularını beraberinde getirdi. İkili daha sonra sessiz sedasız oradan uzaklaştı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ryan Babel, Beşiktaş

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Çıkan haberler isyan ettirdi!
  • Ebru Gündeş'e büyük şok!
  • Gerçeklerin peşine düştüler!
  • Alişan'dan şapkalı aşk mesajı!
  • Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum
  • Larıssa artık Türk vatandaşı!
  • 'Kara Yazı'dan kötü haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hülya Avşar'dan Zehra yorumu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Hadise tesettüre girdi!
  • Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
  • Ata Demirer'den aşk açıklaması
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi