Saadet Özsırkıntı'dan Cem Yılmaz açıklaması... Aşk var mı?

Bir süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran komedyen Cem Yılmaz'ın TV8 ekranlarının sempatik sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.Çıkan haberlerin ardından Özsırkıntı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: