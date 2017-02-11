Başarılı sunucu Saba Tümer, geçtiğimiz gün kız kardeşi Eda Yamaç ile geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Öğle saatlerinde kız kardeşi ile geldiği AVM'de öncelikle Aplle store uğrayan Tümer, burada yeni cihazları inceledi. Saba Tümer, işlerini hallettikten sonra kız kardeşi Eda Yamaç ile birlikte bir mekana geçerek kahve içip sohbet ettiler.
Saba Tümer'in kardeşi şaşırttı!
Güzel sunucu Saba Tümer kardeşiyle alışveriş turuna çıktı!Magazin - 12 Şubat 2017 01:15
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