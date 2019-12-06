Saç boyası kanser mi yapıyor?

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, 10 yıl boyunca yaklaşık 50 bin kadının saç bakım rutinlerini analiz etti. Bu analizin ardından saçını boyayan kadınların boyamayanlara oranla meme kanserine yakalanma riskinin 9 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Geçici boya ve yarı kalıcı boya kullananlarda ise herhangi bir risk görülmedi. Ayrıca saçını en az sekiz haftada bir düzleştiren kadınlarda da kanser riskinin arttığı gözlemlendi.Çalışma lideri Dr. Alexandra White, "Araştırmacılar saç boyası ile kanser arasındaki olası bağlantıyı uzun süredir araştırıyor ancak sonuçlar tutarsızlık gösteriyor. Çalışmamızda saç boyası kullanımına bağlı olarak daha yüksek bir meme kanseri riski görüyoruz ve etki Afro-Amerikan kadınlarda, özellikle de sık kullanılan kadınlarda daha güçlü. Bu meme kanserine potansiyel olarak katkıda bulunabilir. Sağlam bir öneride bulunmak için çok erken olsa da, bu kimyasallardan kaçınmak, kadınların meme kanseri riskini azaltmak için yapabilecekleri bir şey olabilir. Bu, dikkatlice yapılmış ilginç bir çalışma, ancak sonuçların dikkatle yorumlanması gerekiyor." dedi.