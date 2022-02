Saç ekim sürecinin verimli sonuçlanması için birçok doğrunun bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Songül Alcı, ”Saç ekimi sağlıklı saç köklerinin iki kulak arası alandan alınarak istenilen saçsız bölgelere aktarılması işlemidir. Bu işlemlerden başarılı bir sonuç elde edilmesi için komplike olan sürecin çok doğru yönetilmesi ve planlanması gerekir. Bu sürecin en iyi şekilde sonuçlanması için birçok doğrunun bir araya gelmesi gerekir.” dedi. Alcı saç ekiminde ‘10 Doğru’yu şöyle sıraladı.Doğru Hasta: Herkes saç ektirebilir mi?Elbette 17 yaşlarına kadar inen saç dökülmesi probleminin tek çözümü hala saç ekimidir. Fakat açıklık ne olursa olsun ekim işlemi 20 yaşını doldurmadan yapılmamalıdır. Saç ekimi estetik bir operasyondur. Yaptırmak isteyen kişi ile karşılıklı olarak uzun sohbetler ederek hastanın beklentisi anlaşılmalı, sonuçtan mutlu olup olmayacağı, işleminin varsa sınırları iyi anlatılmalıdır. Aksi halde kişiyi mutsuz etmek teknik olarak başarılı iseniz de kaçınılmazdır. Hastanın işlemden beklentisi çok yüksek ise ve şartları uygun da değil ise, psikolojisi bu durumu kaldıramayacaksa ekim yapmamakta fayda olacaktır.Doğru zaman: Saçlar dökülmeye başlar başlamaz hemen yerine yenilerinin koydurabileceğini hatta dökülmeden yerine ya da saçın yanına saç ekilebileceğini düşünen hastalar olabiliyor. Bu mümkün değil. Saç ekimi kararını hastalardan önce hekim vermelidir, çünkü bu karar için saç açıklığınızın uygun olması gerekli. Açıklık kadar verici alanın da uygun olması önemlidir. Saç aralarında greft nakli yapacak kadar açıklık oluştu ise saç ekilebilir. İncelmeden kaynaklı seyrek görünümde saç ekilemez. Alın çizgisi 40—45 yaşlarında ve ileride hastanın kullanacağı saç çizgisinin içine girdi ise saç ekimi yapılabilir. Bu hastanın tamamen dökülmesini beklemesi anlamına da gelmemeli. Verici alan yetersiz ve sadece bir kez ekim yapılabilir sayıda greft var ise; tamamen dökülmesini bekleyin önerisi ile karşı karşıya kalabiliyor hastalar. Bu gibi durumlarda hastaların kafası karışabiliyor. Bu nedenle saç ekim görüşmelerinin çağrı merkezi elemanları ile değil işlemi yapacak uzman ile yapılması dikkat etmek büyük önem taşıyor.Doğru ekip: Ekim işlemleri kesinlikle hastane ortamında ya da hastanenin sorumluluğu altındaki donanımlı kliniklerde yapılmalı. Saç ekim operasyonunu yapacak uzman kesinlikle işleminin başında olmalı. Hastayı asla elemanlara teslim etmemeli. Dolayısı ile hasta işleme girmeden önce mutlaka doktorunu ve arkasındaki tecrübeli ekibi tanımalı. Saç ekimi cihazların yaptığı bir işlem değil, sonucunuzu odanızdaki kişiler belirliyor.Doğru tedavi: Estetik cerrahinin burun ameliyatı, meme protezi, karın germe işlemleri gibi saç ekimi de tecrübe gerektiren özel cerrahi bir işlem ve asla hafife alınmaması gerekir. Ama bu konu maalesef bazı merdiven altı yerlerde ezber bir sistem olarak yürüyor. 21 yıldır bu alanda çalışan biri olarak hala bu işin teknik eğitiminin ülkemizde verilmemesi bizim için üzücü. Saç ekimi sadece işin cerrahi kısmından ibaret değil. Ciddi bir tedavi protokolü söz konusu. Köklerin bakımı, var olan saçların kalınlaşma tedavisi, dökülme yavaşlatıcı tedaviler, hatta saçlı deri bakımının yanı sıra diyetisyenden, endokrinolojiye kadar hastada tespit edilmesi gereken işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrasında son derece bilinçli bir tedavi protokolü uygulanmalı.Doğru hastane: Hastanede olan kliniklerin tercih edilmesi dolayısıyla hastanın hastanenin garantisi altında olması oldukça önemli bir faktör.Doğru yöntem: Saç ekiminizi yapacak olan uzman hastaya uygun yöntemi belirler. Hasta mutlaka bunun bilincinde başlamalı bu sürece. Telefonda saç ekimi süreci ile ilgili bilgi aktarılmamalı. Kişiye özel tüm cerrahi yöntemler gibi saç ekimi de kişiye özel bir yöntemdir ve sürecin başından sonuna kadar hekim tarafından planlanarak uygulanmalıdır. Örnek vermek gerekirse; “apandisiti “hangi yöntemle bağlayacağı, hangi teknikle dikiş atacağı hekimin karar verdiği bir süreç olduğu gibi aynı şey saç ekiminde de geçerlidir ve en doğru yöntemi kişiye özel olarak hekim belirler.Doğru Planlama: Bu aşama ‘artık sona geldik, ameliyathanedeyiz’ dediğimiz aşama. Her hasta çok sık saçları olacak hayali ile girer işleme. Kaç greft gerekli konusunda işlemi yapan ekip hastaya yardımcı olur ve görüşmelerde söylenen sayılara en yakın sayılar alınır. Açık alana ekilebilecek sayı ya da büyük açıklıklarda maksimum alım yapılarak en uygun dizayn yapılmalı. En uygun dizaynı, işlemi planlayan kişinin tecrübesi ve estetik görüşü belirler. Aman dikkat! Bazen binlerce saç, kötü bir çizgi ya da açılandırma ile ‘hiç saçım olmasaydı’ dedirtebilir.Doğru bakım: Doğru bakımda, güvenilir uzman ve ekip yine devrededir. Hasta güvendiği uzmanı seçti ise artık diğerleri düşünmesine gerek yoktur. O kişi tek başına değil bir ekiptir. İyi kişiler iyilerle çalışır. Hastane, ekip, malzeme, yöntemler… Tüm bu bileşenler doğru ekibin parçalarıdır ve hasta için en doğru kararı verecek ve işlemi yöneteceklerdir. Saçların sonucu da işlem odasındaki “O ve diğer 2 kişi “ye bağlıdır.Doğru Sonuç: Bazen sımsıkı saçlarla hasta eski haline dönebilir. Bazen hafif seyrek olabilir, bazen ön kapanır tepe kalır ya da tam tersi olur. Her zaman her hasta 18 yaş çizgisine dönecek diye bir şey yok. Hafif dokunuşlar hastayı olduğundan daha bakımlı ve genç gösterebilir, çünkü kişiler saçlandıktan sonra görüntüleri 10 yaş kadar değişir. Küçük ve doğru dokunuşlarla da 3-5 yıl geriye gitmek hiç fena olmaz.Doğru arkadaş: Tüm saç ektiren kişilerin arkadaşları rica ediyoruz tedavilerimize karışmayınız, ilaç reçete etmeyiniz, moral bozmayınız. Saç ekim işlemleri erkekler için alınması zor bir karar iken, yaptırdıktan sonra sonuç görmek için 10-12 ay beklenirken bu dönemde arkadaşlarınızın stresini arttırmamanız rica olur.