Saçlarınız ışıldasın!

Kuru ve yıpranmış saçlar için kullanılabilecek, hazırlaması ve uygulaması çok kolay bir bakım kürü...

Güzellik - 17 Şubat 2017 15:20

Yumurta ve mayonez saçları nemlendirirken yıpranmış saçları onarıp daha sağlıklı bir görünüme kavuşturabilecek özelliklere sahip. Yumurta ve mayonez maskesi tarifleri kişiden kişiye değişiyor ancak biz size en çok rastladığımız ve hazırlaması en kolay tarifi verelim. Bir çırpılmış yumurtayı 2 yemek kaşığı mayonez ile iyice karıştırın.



Oranları saçlarınızın uzunluğuna göre azaltıp arttırabilirsiniz. Daha çok nemlendirme özelliği bulunan bir maske için 3 yumurta sarısını, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı mayonezle karıştırabilirsiniz. Kısa saçlar için bu tarifteki ölçülerin yarısını kullanın.



Hazırladığınız maskeyi saçınıza süremeden önce saçlarınızı yıkayın, havluyla fazla suyu alın ve tarayın. Yumurta ve mayonez maskesini saç uçlarından başlayarak köklerine doğru sürün. Daha kolay uygulamak için saçlarınızı tutamlara ayırabilirsiniz. Tüm saçınızı sürdükten sonra bir bone takın ve 15-20 dakika bekleyin. Daha sonra saçlarınızı soğuk suyla durulayın. Soğuk su kullanmanız önemli çünkü sıcak su kullanırsanız maske içindeki yumurta sertleşebilir ve çıkarmanız çok uzun süre alabilir.



Maskeyi soğuk suyla temizledikten sonra saç ve aç derinizde yağlı bir tabaka kaldığını hissedebilirsiniz. Eğer hemen dışarı çıkmanız gerekmiyorsa bu yağın 1 gece saçınızda kalmasına izin verin ve sabah saçlarınızı şampuanlayın. Maskeyi uyguladıktan sonra dışarı çıkacaksanız maskenin hemen ardından saçlarınızı şampuanlamalısınız.

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