Saçlarınızı Yatıştırın!

Canlı ve ışıltılı buklelere sahip olmanızı sağlayacak doğal yöntemler imdadınıza yetişecek!

Güzellik - 10 Şubat 2017 18:46

Çoğu zaman kıvırcık saçlarla uğraşmak, onları istediğiniz gibi şekle sokmak zordur. Dilediğiniz saçlara sahip olmak için kullandığınız kimyasal içerikli bakım ürünleri, saçlarınızın daha da kötü bir hal almasına neden olabilir. Bu nedenle biz de ModaLives olarak, canlı ve ışıltılı buklelere sahip olmanızı sağlayacak doğal yöntemleri sizinle paylaşmak istiyoruz. İşte tarifler…



Taze Hindistan cevizi sütü ve limon suyu saçlarınızda mucizeler yaratabilir. Hindistan cevizi sütü ile yarım bardak taze sıkılmış limon suyunu karıştırın. Yoğunlaşıp krem kıvamına gelinceye kadar buzdolabında soğumaya bırakın. Maskeyi saçlarınıza uygulayın ve bir saat kadar bekletin. Ardından ılık suyla yıkayabilirsiniz. Bu işlemi haftada 3 kez tekrarlayın.



5 yemek kaşığı süt tozuyla bir miktar suyu kalın bir macun oluşturmak için iyice karıştırın. Üzerine bir tatlı kaşığı bal ekleyin ve tekrar karıştırın. Karışımı saçlarınıza uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ardından saçınızı şampuanlayın. Karışımı istediğiniz sıklıkta uygulayabilirsiniz.



Saçlarınızın tamamına yetecek miktardaki zeytinyağını biraz ısıtın. Daha sonra hafif soğuması için bekleyin ve saç kreminizin içine karıştırın. Karışımı saçınıza uyguladıktan sonra yarım saat bekleyin ve suyla durulayın. Maskeden sonra şampuan kullanmanız gerekmiyor.



Bir kase yoğurda iyice ezilmiş bir adet muzu ekleyin ve iyice karıştırıp saçlarınıza sürün. Yarım saat beklettikten sonra ılık suyla şampuanlayın. Özellikle boyalı saçlar için tavsiye edilen bu maskeyi ayda bir kez uygulayabilirsiniz. Uyguladıkça farkını gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız...

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