Saçlarınızın patronu kim?

Erkekler, kadınların saçları ile ilgili karar mekanizması olmaktan çok hoşlanırlar!

Gecce Erkek - 26 Ocak 2017 22:19
Saçlarınızın patronu kim?
Bayanların saçları erkekler için her zaman ilgi çekici olmuştur. Saçlarınızı toplamanız, dağıtmanız onları etkileyebilir ve bu nedenle saç bakımınız oldukça önemlidir.

Saçlarınızı kestirmeniz veya uzatmanız ile ilgili kararlarda söz sahibi olmaktan hoşlanırlar. Genellikle uzun salınan saçlara hayran olan erkeklerin bazıları ise kısa saçlara düşkündür ve eşinin saçlarını uzatmasından hoşlanmazlar.

Ancak en önemli konu, erkeklerin saçlar konusunda en sevmedikleri durum sürekli kuaförde çokça zaman geçirmeniz, yeni modeller denemeniz, aykırı kesimler yapmanız ve ilgi çekici renklere boyamanızdır.
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