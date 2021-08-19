Kanal D’nin Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’u buluşturan dizisi "Sadakatsiz"in yeni sezon hazırlıkları başladı. Kulislerde diziye sürpriz bir isimin katılacağı yönünde konuşmalar başladı. İddiaya göre bu isim Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş olacak. Ateş, son olarak "Alev Alev" dizisinde rol almıştı.
Medyapım imzalı "Sadakatsiz"in çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.
"Sadakatsiz" dizisi için sürpriz bir isme teklif!
Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği "Sadakatsiz" dizisi için Berkay Ateş'e teklif gittiği iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken oyuncunun yeni sezonda diziye dahil olacağı kulislerde konuşulmaya başladı.
19.08.2021 17:48 Dizi Galeri