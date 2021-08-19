"Sadakatsiz" dizisi için sürpriz bir isme teklif!

Kanal D’nin Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’u buluşturan dizisi "Sadakatsiz"in yeni sezon hazırlıkları başladı. Kulislerde diziye sürpriz bir isimin katılacağı yönünde konuşmalar başladı. İddiaya göre bu isim Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş olacak. Ateş, son olarak "Alev Alev" dizisinde rol almıştı.Medyapım imzalı "Sadakatsiz"in çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.