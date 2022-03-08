'Sadakatsiz' dizisine neden ara verildi?

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolünü paylaştığı “Sadakatsiz” dizisinin çekimlerine ara verildiği açıklandı. Dizinin resmi hesaplarından yapılan açıklamada “Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…” ifadelerine yer verildi.Açıklamayı okuyanlar koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğunu düşünse de dizinin senaristi Dilara Pamuk'un sağlık sorunları yaşadığı için yeni bölümü yetiştiremediği anlaşıldı.