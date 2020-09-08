Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!

Türk dizi izleyicisi yakında yeni ve değişik bir diziyle daha tanışacak. Cast aşamasında olan Sadakatsiz dizisinin Ekim ayı gibi ekranlarda olması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor.Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşacak. Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin, Berrin Keklikler, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen gibi isimler de diziye dahil oldu.(Kaynak: sozcu.com.tr)