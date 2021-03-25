Sadakatsiz'de tokat sahnesi olay oldu! "Ben atsam bu kadar rahatmazdım!"

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinin 24 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 23'üncü bölümünde, Volkan’ın boşanma kararı, Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.Geçtiğimiz hafta Asya ve Volkan'ın konuşmasını duyduktan sonra gözünü karartan Derin, bambaşka bir kişiliğe büründü. Derin'i, giysileri parçalarken gören Volkan'ı büyük bir endişe kapladı.Yaşananlardan sonra büyük bir intikam planı hazırlığına giren Derin, Volkan'ın Asya'ya yakınlaştığı videoyu montajlatarak internete yayılmasını sağladı.Kendini mağdur durumuna düşüren Derin, vakıfta Asya'nın üzerine giderek çileden çıkmasına sebep oldu. Derin'in üzerine gelmesine daha fazla dayanamayan Asya, ona tokat attı.Büyük bir pişmanlıkla Asya'nın evine gelen Volkan, Ali'nin karşısına geçip içini döktü. "Size yaşattıklarım için, kötü bir baba olduğum için beni affet" diyen Volkan, Derin adına da Asya'dan özür diledi.Öte yandan Asya'nın Derin'e tokat attığı sahneye, sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...