Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinin 24 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 23'üncü bölümünde, Volkan’ın boşanma kararı, Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.
GİYSİLERİ PARÇALADI
Geçtiğimiz hafta Asya ve Volkan'ın konuşmasını duyduktan sonra gözünü karartan Derin, bambaşka bir kişiliğe büründü. Derin'i, giysileri parçalarken gören Volkan'ı büyük bir endişe kapladı.
Yaşananlardan sonra büyük bir intikam planı hazırlığına giren Derin, Volkan'ın Asya'ya yakınlaştığı videoyu montajlatarak internete yayılmasını sağladı.
ASYA'DAN DERİN'E TOKAT
Kendini mağdur durumuna düşüren Derin, vakıfta Asya'nın üzerine giderek çileden çıkmasına sebep oldu. Derin'in üzerine gelmesine daha fazla dayanamayan Asya, ona tokat attı.
Büyük bir pişmanlıkla Asya'nın evine gelen Volkan, Ali'nin karşısına geçip içini döktü. "Size yaşattıklarım için, kötü bir baba olduğum için beni affet" diyen Volkan, Derin adına da Asya'dan özür diledi.
YORUM YAĞDI!
Öte yandan Asya'nın Derin'e tokat attığı sahneye, sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
Sadakatsiz'de tokat sahnesi olay oldu! "Ben atsam bu kadar rahatmazdım!"
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi 'Sadakatsiz', 23. bölümüyle ekranlara geldi. Asya ve Volkan arasındaki konuşmaya şahit olan Derin, büyük bir intikam planı içine girerek, bambaşka kişiliğe büründü. Derin'in daha fazla üzerine gelmesine dayanamayan Asya, ona tokat attı. Asya'nın attığı tokat sosyal medyada gündem oldu.
25.03.2021 09:18 Dizi Galeri