Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı 'Sadakatsiz'e Survivor'dan dönen Cemal Hünal katıldı. Hünal'ın da yer aldığı Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan ile Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan'ın kavgası damga vurdu.
Sadakatsiz 19. Bölüm 2. Fragmanı:
Sadakatsiz'de Volkan ve Sinan yumruk yumruğa
'Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan'ın yıllar sonra Asya'nın yanına Tekirdağ'a gelmesi, Volkan'ı çileden çıkarıyor. İkilinin peşinden İstanbul'a giden Volkan, Sinan'la kavga ediyor. Derin ise eşi Volkan'a not bırakıp evi terk ediyor.
23.02.2021 23:41 Dizi Galeri