Sadakatsiz'de Volkan ve Sinan yumruk yumruğa

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı 'Sadakatsiz'e Survivor'dan dönen Cemal Hünal katıldı. Hünal'ın da yer aldığı Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan ile Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan'ın kavgası damga vurdu.