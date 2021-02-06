Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız görüntülenince...

Levent'te makyajsız görüntülenen Melis Sezen, "Ruhum istiyorsa yapıyorum, istemediğimde doğal halimle mutluyum” dedi.

06.02.2021 18:07 Magazin

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız görüntülenince... Melis Sezen önceki gün Levent'teydi. Bir kuaförden çıkarken görüntülenen oyuncu, "Saçlarıma bakım yaptırdım. Çok ihtiyacım vardı. Sette sürekli işlem görmekten saçlarımız yıpranıyor çünkü” diye konuştu.


Makyajsız görüntülenen Melis Sezen, “Makyaj yok evet. Sıfır makyaj! Ruhum istiyorsa yapıyorum, istemediğimde doğal halimle mutluyum” ifadelerini kullandı.
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