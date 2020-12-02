'Sadakatsiz'in hayranlarını üzen gelişme!

Çarşamba akşamları ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Fakat dizi Covid-19 engeline takıldı.Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." açıklamasında bulundu.Dizinin 9. bölümünün yayınlanmayacağının açıklanmasının ardından dizinin hayranları büyük bir üzüntü yaşadı. Dizinin 9. bölüm fragmanı dün akşam yayınlanmıştı. Dizinin takipçileri kanal yönetime, "1 günde ne değişti?" diye sordu.