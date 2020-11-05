'Sadakatsiz'in sosyal medya rekoru!

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen, Sadakatsiz sosyal medyada da bir rekora imza attı.Dizi yine yüksek konuşulma rakamlarına ulaşarak 4 milyon erişim aldı. Ekranda olduğu süre boyunca dünya gündeminin üst sıralarda yer alan Sadakatsiz Türkiye trend listesinde de 1.sıradaydı.Aldığı yüksek reytingler ve sosyal medya başarısı ile de dikkat çeken Sadakatsiz’in yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.