Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı ‘’Sadakatsiz’’de Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen ve Burak Sergen eşlik ediyor.
“Sadakatsiz”, 7 Ekim Çarşamba’dan itibaren her Çarşamba akşamı Kanal D’de…
Sadakatsiz’in yayın tarihi belli oldu!
Kanal D’nin iddialı dizisi 7 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici ile buluşuyor… İşte dizinin bu akşam yayınlanan ilk tanıtımı…
23.09.2020 22:12 Dizi Galeri