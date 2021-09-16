Sadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli oldu!

22 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak dizinin sezon tanıtımı ekrana gelir gelmez izleyiciyi etkiledi.Asya, Volkan ve Derin üçgenindeki ilişkilerin bambaşka bir hale dönüştüğünü anlatan tanıtım sosyal medyada da büyük merak uyandırdı.Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümü ile 22 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D’de başlıyor...