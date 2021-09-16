22 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak dizinin sezon tanıtımı ekrana gelir gelmez izleyiciyi etkiledi.
Asya, Volkan ve Derin üçgenindeki ilişkilerin bambaşka bir hale dönüştüğünü anlatan tanıtım sosyal medyada da büyük merak uyandırdı.
Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümü ile 22 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D’de başlıyor...
Sadakatsiz yeni sezon tanıtımı:
Sadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli oldu!
Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği, ekrana gelen her bölümü ile çok izlenen dizisi Sadakatsiz’in yeni sezon tanıtımı yayınlandı.
16.09.2021 18:46 Dizi Galeri