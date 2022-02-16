'Sadece Bir Gecce'nin fragmanı yayınlandı!

Dev oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen Sadece Bir Gecce filmi, fragmanıyla beğeni topladı.Aşkı, sadakati ve güveni; evli bir çiftin vermek zorunda oldukları zor bir karar üzerinden sorgulatan film, “Bir aşkın en zor sınavı nedir” sorusuna yanıt arıyor.25 Şubat’ta vizyona girecek olan filmin kadrosunda Tuba Ünsal, Cemal Hünal, Gürgen Öz, “Bay J” lakaplı Jerfi Benveniste ve Duygu Şen Benveniste, Bengi İdil Uras ve Anıl Altınöz’ün yer alıyor.