Şafak Sezer karda mahsur kaldı: "Allah rızası için sesimizi duyun..."

Kar İstanbul'u etkisi altına aldı, şehirde hayat durma noktasına geldi. Dün akşam bastıran kar yolları kapattı. Bir çok vatandaş kapanan yollarda kaldı. Oyuncu Şafak Sezer de kar yağışına İstoç Kavşağı’nda yakalandı. 6 saat trafikte kalan oyuncu ardından sosyal medyadan bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istedi:"İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var."İşte o görüntü: