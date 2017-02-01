Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

(DHA)-MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede saat 07.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Yaşam - 01 Şubat 2017 09:46
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
Sancaklı'nın ölüm haberiyle ilgili hastane yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "14 Ocak 2017 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemizde ameliyata alınan Sayın Hülya Sancaklı'nın tedavisi, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam etmiştir. Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35'te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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