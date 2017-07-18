Sağlığa iyi gelen su deposu besinler...

Sağlık - 18 Temmuz 2017 19:36

Buna karşın susuzluğumuzu gidermek için içtiğimiz çoğu sıvı da kafein içeriği nedeniyle dirüetik olup vücuttan daha fazla sıvı kaybına neden olduğundan tüketeceğimiz sıvının ne olduğuna da dikkat etmek gerekiyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, “Normal şartlarda günlük sıvı ihtiyacımız kilo başına 30-35 ml’dir. Ancak havalar ısındıkça vücuttan terleme ile kaybettiğimiz sıvı artmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında günlük tüketmeniz gereken su miktarı normalin de üzerine çıkmaktadır. Bu ihtiyacınızı karşılamak için ortalama 10-12 bardak su içmek gereklidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, tüm bu şartlara rağmen yine de “Kendimi ne kadar zorlasam da çok fazla su içemiyorum” diyenler için, hem serinletecek hem günlük sıvı ihtiyacınızın karşılanmasına destek olacak 8 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.• ŞeftaliYüzde 89 sıvı içeren şeftali günlük su ihtiyacınıza destek olacak bir yaz meyvesi. Aynı zamanda içeriğindeki lutein ve zeaksantin sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı cilt üzerinde koruyucu etkiye sahip. Cildinizde oluşabilecek lekelere karşı da koruyor.• DomatesSofraların vazgeçilmezi domatesin yüzde 95 sudan oluştuğunu biliyor muydunuz? İçeriğindeki A,C,E vitaminleri ile beta-karoten içeriği sayesinde de antioksidan olarak görev yaparak kanser dahil bir çok hastalığa karşı koruyucu görev yapan domatesi mevsiminde bol bol tüketin. Aynı zamanda cildiniz için de dost bir besin.• SalatalıkTam yaza uygun bir besin olan salatalığın yüzde 96’sı sudan oluşuyor. Hem aşırı sıcaklarda artan sıvı ihtiyacına hem lif içeriğinin yüksek olması sayesinde tok kalmanıza fayda sağlıyor. Yüksek oranda C vitamini içermesi ile cilde de sağlık veriyor. Salatalığı dilimli veya yoğurt ile cacık şeklinde yemeklerin yanında veya günün en sıcak anında içinizi ferahlatacak bir ara öğün olarak tercih edebilirsiniz.• MarulYüzde 96 su içeriği ile yazın sofralarınızda yer vermenizde fayda var. Su deposu olması bir yana, yazın fazla güneşe maruz kaldığınızda oluşabilecek vitamin kaybını da gidermeye yardımcı bir besin. Ancak çok iyi temizlendiğinden emin olmalı ve dışarıda temizliğinden emin olmadığınız yerlerde yemekten kaçınmalısınız.• KarpuzYaz gelince aklımıza ilk gelen meyvelerden biri olan karpuz yüzde 94 su içeriği ile susuzluğunuzu gidermeye yardımcı besinlerden biri. Ancak su içeriği kadar şeker yükü de fazla olan karpuzu tüketeceğiniz miktara dikkat edin. Özellikle diyabeti olanların 2 ince üçgen dilimden fazlasını tüketmemeye özen göstermesi gerekiyor.• Tatlı biberSarı, kırmızı ve yeşil renklerdeki biber yüzde 93-94 sıvı oranıyla en fazla sıvı desteği sağlayan besinler arasında yer alıyor. Salatalarınızda renkler yaratabileceğiniz gibi acıktığınızda veya susadığınızda sulu ve kıtır olmasıyla güzel bir alternatif olacaktır.• KabakVitamin, mineral ve lif içeriği yüksek olan kabak, yüzde 95 su oranıyla susuzluğunuzu giderecek en iyi besinler arasında yer alıyor. Kabağı hem sıcak yemek olarak tercih edebilir hem de yoğurtla soğuk alternatif olarak tüketebilirsiniz.• YoğurtBeslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Yoğurdun içeriğinde yüzde 85-88 su bulunur. Sıcak havalarda vücudunuzun terleme ile kaybettiği sıvıyı yerine koymaya destek olurken içerdiği potasyum ve sodyum mineralleri ile vücudun elektrolit dengesini sağlar. Probiyotik özelliği ile de sağlıklı bağırsak düzeni oluşturur” diyor.