Sağlığın nabzının attığı yarışma Golden Pulse heyecanı başlıyor!

Sağlığın nabzının attığı yarışma Golden Pulse Awards, büyükten küçüğe kategori fark etmeksizin sektörün gelişimi adına emek vermiş projeleri ve çalışmaları; Farma & OTC, Health & Wellness, Sağlık İletişimi, Marka Ekipleri ve Özel Ödüller olmak üzere toplam 5 ana bölümde ve 46 alt kategoride değerlendirecek.Bağımsız karar veren sağlık, iyi yaşam ve sağlık iletişimi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, ajansların, akademik kuruluşların, hastane ve sağlık merkezi vb. kurumların temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri, ön değerlendirme ve final olmak üzere başvuruları iki ayrı aşamada değerlendirerek hedeflerine ulaşan ve çıkış amaçlarına uygun çözümler üreten projeleri ödüllendirecek. Kategori birincileri 5 Ocak 2022 tarihinde Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleşecek törenle ödüllerine kavuşacak.Kategori detaylarına, yarışma koşullarına ve yarışma takvimine https://goldenpulseawards.com.tr/ adresinden ulaşılabilir.