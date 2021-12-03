Sağlık Sektörünün En’leri “Golden Pulse”da Belirlenecek

Bağımsız karar veren sağlık, iyi yaşam ve sağlık iletişimi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, ajansların, akademik kuruluşların, hastane ve sağlık merkezi vb. kurumların temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri, ön değerlendirme ve final olmak üzere başvuruları iki ayrı aşamada değerlendirerek hedeflerine ulaşan ve çıkış amaçlarına uygun çözümler üreten projeleri ödüllendirecek.Farma & OTC kategorisine başvuran işler Varis ve Damar Cerrahisi Genel Cerrah Prof. Dr. Murat Aksoy jüri başkanlığında 7 Aralık tarihinde; Health & Wellness kategorisi Dr. Ayça Kaya Sağlıklı Yaşam Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya başkanlığında 9 Aralık tarihinde ve Sağlık İletişimi kategorisi Tazefikir Group Kurucusu Çağlar Gözüaçık başkanlığında 22 Aralık tarihinde değerlendirilecek.Golden Pulse ödüllerinin sponsorları: Borusan Oto, Tazefikir Group, Pierre Fabre Türkiye, Doppelherz, Bioderma, Esthederm, Etat Pur, Alchemlife Türkiye, Farma VR, Ecza Stok, AV Yaşam Atölyesi, Doctor Follow, Nema Basım ve Yayın ile Elite World Sapanca olurken, medya sponsorluğunu ise; Klass Magazin, gecce.com, Fikir Liderleri, OTC Plus, Business World Global, OTC News, Ecza Gündem, Women’s Style, Girişim Rotası, iyininpesinde.com ve MD Magazin üstleniyor.