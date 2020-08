Sağlıklı çocuk için 8 kural!

Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, gelecekte sağlıklı şekilde çocuk sahibi olmak için şimdiden bilmeniz ve değerlendirmeniz gereken 8 kuralı açıkladı.Günümüzde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yaşadığı “açıklanamayan infertilite” konusu giderek çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Yaşam koşulları, tüketim alışkanlıkları, sağlıksız işlenmiş gıdalar ile beslenme, stresli hayat, vitamin ve mineral eksiklikleri, hormonal dengesizlikler, kimyasallar ve radyasyona maruz kalmak gibi birçok faktör kadın ve erkeklerin bünyelerini olumsuz etkileyebiliyor. Tüm bu olumsuz etkiler de vücut sisteminin sağlıksız çalışmasına ve üreme sağlığı konusunda da ciddi sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Peki çiftler çocuk sahibi olmadan hangi konulara dikkat etmeli? İşte Dr. Murat Berksoy, çiftlerin dikkat etmesi gereken 8 kuralı açıklıyor:Kız çocukları hayatları boyunca yumurtaya dönüşecek folikülleri ile birlikte doğarlar. Ergenlikle birlikte her regl döneminde bir adet yumurtalarını yumurtalıklardan atarlar ve menopoza kadar bu şekilde devam eder. Menopoza yaklaştıkça kalitesiz yumurtalar tam olarak gelişemez, yumurtalıkta kalır ama artık üreme süreci tamamlanmaya doğru gelmiştir. Erkeklerde ise ergenlikle birlikte sperm üretimi artar ancak yaş ve çevresel faktörlerle birlikte spermin hareketliliği ve kalitesi düşmeye başlar.Bir erkek 100 milyon sperme kadar üretim yapabilir, ama bir kadın her adet döngüsünde sadece bir adet yumurtayı üretebilir. Tüm yaşamı boyunca da bu yaklaşık olarak 500 adet yumurta demektir. Bu bilgi ile zaten şansınızı hesaplayabilirsiniz.Kadınlar ve erkekler çocuk sahibi olmaya karar vermeden önce, çocuk sahibi olma girişimi sürecinin başlangıcına kadar sağlıklı bir dönem yaşamalılar. Alkol ve sigaradan uzak durmak, sağlıklı bünyeye sahip olmak, düzenli beslenmek, spor yapmak ve hormonal dengelerini kontrol alınmasını sağlamak gebelik şansınızı yükseltmekteki en önemli faktörler arasında yer alır.Hamilelik, yumurtlamadan yaklaşık beş gün öncesinden, yumurtlama gününe kadar olan sürede mümkün olmaktadır. Bu günleri önceden belirleyerek ve takip ederek, bu dönemde daha fazla ilişkiye girmek hamilelik şansınızı artırır. Kısaca takvimleri hazır tutun ve kendinizi takibe alın.Doğurganlık oranı, yaş ile doğrudan bağlantılıdır. Çocuk sahibi olmak için ne kadar erken yola çıkarsanız, işiniz o kadar kolay olur ancak günümüzde bu süreçte bile destek gerekebiliyor. Çevresel faktörler, beslenme kalitesi, vitamin mineral eksiklikleri, uyku kalitesi, kimyasallar derken çok fazla faktör devreye giriyor. Yine de erken yaşlarda fark edilecek sorunların çözülmesi ile ileride çocuk sahibi olma konusunda sorun yaşama riskiniz o kadar azalabilir.Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin korunmadan 1 yıl süreyle çocuk sahibi olmak için denemeleri önerilir. Eğer 35 yaş ve üzerindeyseniz bu süre 6 aya iner. Bu bir yıl ya da 6 ay deneme süresi boyunca, beslenme ve kilo kontrolünüze dikkat edebilirsiniz. Ağır olmayan sporlara yönelebilir, meditasyon ve nefes egzersizlerine yoğunlaşabilirsiniz.Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (HIV, genital enfeksiyonlar), ergenlik ve sonrasında geçirilen kabakulak, inmemiş testis, polikistik over sendromu, endometriyozis, adet döngüsünde sorunlar, çevresel toksin ve kimyasalların etkileri ile doğurganlık olumsuz şekilde etkilenir. Eğer bunlarla ilgili çok fazla maruz kalma potansiyeliniz varsa, öncelikle bir uzmana başvurmalı ve vücudunuzda biriken toksinlerden arınmalısınız.35 yaş altında tüp bebek ile ilk seferde hamile kalma olasılığınız %30. Yaş 40 ve üzerine çıktığında hamile kalma oranı ise %10’a kadar geriliyor. 45 yaş üzerinde ise olasılık 0 düzeyine kadar iniyor. Burada önemli olan yumurtalıklarda kalan yumurta foliküllerinin üzerine gidebilecek tedaviyi uygulamaktır. Hiçbir hazırlık yapmadan tüp bebek tedavisinin oranı %30 iken, gebelik öncesi hazırlık tedavileri ile bu oranı vermeye gerek kalmadan, doğal yolla hamilelik şansınız bile yükseliyor.