Sağlıklı yaşlanmanın sırrı!

Doğru beslenmenin vücudunuzun en büyük organı olan cildinizin yaşını da belirlediğini biliyor muydunuz? Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’la sağlıklı yaşlanmanın anahtarlarından biri olan beslenmenin önemini konuştuk…

Sağlık - 11 Ocak 2017 11:07

Yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün mü?

Yaşlanma, 35-40'lı yaşlardan itibaren vücutta iş gören hücre grubunda kayıplarla başlar ve hücrelerin görevlerinde aksamalar görülür. Ancak yaşlanmayı bir hastalık olarak görmemek ve doğal bir süreç olduğunu kabullenmek gerekir. Önemli olan uzun yaşamak değil; sağlıklı ve başarılı yaşlanmaktır. Sağlıklı kalmak ve uzun süre sağlıklı yaşamak kişilerin tutum, aktivite ve ilişkileriyle yakından ilgilidir. Hayatınıza dahil edeceğiniz doğru beslenme yöntemleri vücudunuzda hücrelerin yaşlanma ya da ölmesine neden olan serbest radikallerin zararlı etkilerinden hücrelerinizi koruyarak yaşlanmanızı geciktirir.



Yaşlanmanın ipuçları…

Egzersize karşı isteksizlik hissediyorsanız,

Düzenli egzersiz yapmanıza rağmen zayıflayamıyor; aksine kilo almaya devam ediyorsanız,

Temponuz aynı ya da daha az olmasına rağmen, günün sonunda yorgun ve bitkin hissediyorsanız,

Eskisi kadar rahat uyuyamıyorsanız,

Cildinizde kırışıklıklar ve sarkmalar oluşmaya başladıysa

Cinsel isteğiniz azalmaya başladıysa hayatın dönemlerinden biri olan yaşlanma sürecine girmeye başlamışsınız demektir.



Yaşlanma etkilerini geciktirmek mümkün!

Kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi kronik ve metabolizmayı yıkıcı hastalıklardan korunun.

Alkol ve sigaradan uzak durun.

Günde en az 8-10 bardak su için.

Düzenli egzersiz yapın.

Alüminyum içeren deodorantlardan, eskimiş plastik su damacanalarından ve alüminyum kaplardan uzak durun.

Östrojen içeren cilt bakımı ürünlerinden kaçının.

Plasenta hormonu içeren kozmetiklerden uzak durun.

Stresinizi ve öfkenizi kontrol altına alın.

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