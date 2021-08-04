Şahan Gökbakar eşine seslendi: "Üzülme karıcığım!"

Dumanlar arasında kalan Şahan Gökbakar: Burayı terk etmeyeceğim!

Yangınlar Şahan Gökbakar'ın evine ulaştı: Yardım istemiyorum!

Marmaris'te yazlığı bulunan ve yaptığı canlı yayınlarla sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu belirtti. Havadan müdahale olması için çağrılarda bulunan ünlü komedyen, kendi evinin de yanabileceğini söyledi. Gerekli tedbirleri aldıklarını ve evini savunacaklarını belirten Gökbakar, "Ben bu sabah eşim Selin Gökbakar'ı aradım ve, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim." diye konuştu.