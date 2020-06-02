Şahan Gökbakar iddialara yanıt verdi!

Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ile 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin korona virüs olduğu gerekçesiyle işinden olduğu ve mağdur durumda kalması sebebiyle savcılığa başvurduğu öğrenilmişti.Gökbakar, çıkan haberlere Instagram hesabından canlı yayında yanıt verdi: “Şirketimizde güvenlik personeli ihtiyacını çalıştığımız güvenlik firması karşılamaktadır. İşvereni olmadığım bir güvenliği nasıl işten çıkartabilirim? Çamaşırhane Filmi şirket bünyesinde çalışanlar arasında herhangi bir güvenlik personeli bulunmamaktadır. “