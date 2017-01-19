Şahan Gökbakar tepki alınca çıkardı!

Şahan Gökbakar tepkiler sonrasında Recep İvedik'teki o sahneleri çıkardı.

Magazin - 19 Ocak 2017 22:27
Şahan Gökbakar tepki alınca çıkardı!
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 fragmanında yer alan ve tepki çeken boks sahnesini filmden çıkardığını açıkladı.

Şahan Gökbakar, yeni filmi 'Recep İvebdik 5'te Azeri bir boksçuya bazı sözler söyleyip senaryo gereği Azeri boksçuyu yumrukla ringte havaya uçuruyordu. Fragmandaki bu sahne başta Giresun Üniversitesi'nin Azeri kökenli akademisyeni Prof. Dr. Aygün Attar olmak üzere sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirilmişti.

Şahan Gökbakar da bu tepkiler sonrasında açıklama yaparak o sahneleri çıkardığını açıkladı.

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