Şahan Gökbakar'a bir tepki de Kars'tan!

Magazin - 21 Ocak 2017 16:45

Ergüder Şimdi, beraberinde Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Mine Kuş ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu: "Sanata ve sanatçıya daima değer veren, Kars, Ardahan ve Iğdır şehrimize, Karslı, Ardahanlı ve Iğdırlı hemşerilerimize ve tüm milletimize, film başlamadan önce belki de Kars'a hayatında bir defa bile gitmediği Kars nüfusuna kayıtlı Recep İvedik isimli ehliyetini göstererek sanat adı altında komiklikten öte gerek esprileriyle, gerek hal ve hareketleriyle, gerekse milli onurumuz olan Türk bayrağıyla dalga geçermiş gibi sallamasıyla oyunculuk yaptığını zannederek onurumuzu rencide eden Şahan Gökbakar'ı kınıyor, filmini protesto ediyoruz. Çünkü sanatçılık yaptığını zanneden bu şahıs bizlere hakaret etmektedir"Ergüder Şimdi açıklamasında, Şahan Gökbakar'ın yaptığına sanat denemeyeceğini savunarak, şunları söyledi: "Gerçek sanatın ve sanatçının aksine kullandığı dil ve hareketleriyle topluma sanat diye yutturmayı meslek edinmiş bu kişi, Kars kimliği altında sanatçılık yapacağım diyerek, alenen Kars, Ardahan ve Iğdır insanına hakaret eden, kültür değerlerimizi aşağılayan fügürler sergilemek suretiyle tüm vatandaşlarımıza hakaret etmiştir. Bu şahsın yaptığına sanat denemeyeceği gibi, hemşerilerimizi aşağılamak, kültür değerleriyle alay etmek gibi küçültücü fiiller bakımından yaptıklarıyla insanlarımızı kin ve nefrete sevk ederek açıkça suç işlemiştir. Herkes bilirki Kars ve Karslı kültürünün, bu zevatın sergilemeye çalıştığı basit ve belden aşağı konuşmalarla hiçbir zaman bağdaşması mümkün değildir. Ancak bu şahsın sergilediği şaklabanlıkları Karslı kimliği göstererek yapması ve içeriğinde belden aşağı esprileriyle Karslıyı aşağılaması, Karslı hemşerilerimize hakarettir. O filmdeki aşağılama ve hareketler şahsın kendi adına yakışabilir ve kendi adı ile yasal sınırlar içerisinde istediği şeyi yapabilir hatta kendi nüfus kütüğünden utandığı için kullanmıyor da olabilir. Ancak Karslı adı altında Karslılara hakaret içeren bu hareketleri yapamaz. Bu nedenle bu filmi asla kabul etmediğimizi ve oynanan bu filimde de açıkça suç işlendiğini belirtiyoruz. Bu bakımdan yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile bu filime izin veren Kültür bakanlığımızdan bu filmin gösterilmeden gösterim izninin iptal edilmesini talep ediyoruz"THM sanatçısı Mine Kuş ise yapıtğı açıklamada, Şahan Gökbakar'ın filminde canlandırılan Recep İvedik tiplemesinde, hiçbir Karslının olmadığını söyledi. Sanatçı Mine Kuş, şöyle konuştu:"Karslı birisi olarak canlandırılan tiplemenin tavrının ve tarzının karslılara uymadığının bilinmesini, bu tiplemeyi yaparak prim yapacağını düşünen Şahan Gökbakar'ın bu tiplemeyle prim yapamayacağının ve bu tiplemeyi protesto ettiğimizin bilinmesini, hiçbir Karslının, Ardahanlının ve Iğdırlının hatta ve hatta hiçbir doğulunun bu tarz, tavır ve dille oynanan filmlere ve bu filme prim vereceğinin olduğunu düşünmüyorum. Sanat adı altında yapılan ve bir ilin yaşayanlarının gerek kullandığı dil, gerekse hareketlerini çarpıtarak oynanan bu oyunu bir sanatçı duyarlılığı ile protesto ediyor, dilimizin, tavrımızın ve tarzımızın bu olmadığını belirtiyor, bu filme izin veren Kültür Bakanlığı'nı ve bizleri aşağılayarak çevrilen ve sergilenecek bu oyunun sergilenmesinin durdurulması için Cumhuriyet savcılıklarımızı görev davet ediyorum" (Haber: Adem Yazıcı-DHA)