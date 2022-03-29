Şahan Gökbakar’dan Will Smith yorumu: "Açık evlilik yaşadıklarını..."

Oscar Ödülleri'ne damga vuran an! Will Smith, Chris Rock'ı tokatladı!

Will Smith'in tokadı sonrası Sevda Demirel ve Hande Ataizi gündem oldu!

Eşi hakkında yapılan şakaya sinirlenen Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat atması tüm dünyada gündem oldu. Konu Türkiye'de de tartışıldı. Kimi kullanıcılar kurgu derken kimi gerçek olduğunu düşündü. Olayla ilgili en çarpıcı yorumlardan biri de Şahan Gökbakar yaptı."Yahu ne hastalık duyarı kastınız be. Bu çift açık evlilik yaşadıklarını beyan eden bir çift. Yani ikisi de rahat takılıyor. Hanımı, adamın suratına 'Seninleyken başka ilişki yaşıyorum' dedi tv'de. Adama muhafazakar Anadolu erkeği muamelesi yapıp 'Karısını korudu' demeyin artık. Karısına yapılan şakayı kaldıramayan namuslu korumacı erkek muamelesiyle şiddeti legal kılmayın ya. Türk aile yapısına sahip tipler değil bunlar. Açık ilişki yaşıyorlar, çok eşliler yani. Komedyen tokatlayan adam kahkaha attı, karısı 'Başka bir ilişkim de var' deyince. Şiddete hayır. Çık sahneye ver ağzının payını üslubunca. Söyle ne söyleyeceksen. Adam Sevda Demirel gibi gitti tokat attı. Olacak iş mi ya. Bizim temiz yürekli halkımız da, 'Bak karısını nasıl korudu, helal' diyor."