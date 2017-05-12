Şahiha Ercümen'in yeni görüntüsü şaşırttı!

Magazin - 12 Mayıs 2017 19:00

Survivor'da kavga ederken bile sakinliği ile bilinen Şahika, elenmesinin ardından yalnızca 15 gün geçmesine görüntüsüyle şaşırttı.Survivor Panorama'nın dünkü konuğu 2 hafta önce elenen Şahika Ercümen oldu. Şahika'nın Survivor'daki görüntüsünden eser yoktu. Bakımsız görüntüsünden 15 günde kurtulan Şahika herkesi şaşırtmayı başardı.