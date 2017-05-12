Survivor'da kavga ederken bile sakinliği ile bilinen Şahika, elenmesinin ardından yalnızca 15 gün geçmesine görüntüsüyle şaşırttı.
Survivor Panorama'nın dünkü konuğu 2 hafta önce elenen Şahika Ercümen oldu. Şahika'nın Survivor'daki görüntüsünden eser yoktu. Bakımsız görüntüsünden 15 günde kurtulan Şahika herkesi şaşırtmayı başardı.
Şahiha Ercümen'in yeni görüntüsü şaşırttı!
TV8'de ekrana gelen Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer alan ve elendikten sonra Türkiye'ye dönen Şahika Ercümen, yeni haliyle şaşırtıyor.Magazin - 12 Mayıs 2017 19:00
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