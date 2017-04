Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu

Magazin - 28 Nisan 2017 06:30

Survivor'da elenen isim belli oldu!

TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmacılarından olan serbest dalışçı Şahika Ercümen, adaya veda ettikten sonra ilk kez konuştu.Ercümen, sosyal medya hesabı Instagram'dan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:"Hayatımın en zor maceralarından biri geride kaldı. Fiziksel ve psikolojik olarak çok yorgun bir zamanımda, kondisyon anlamında en düşük olduğum anda dünyanın en zor yarışmasına katılmış oldum fakat her ne şartta olursa olsun kişiliğimden ödün vermedim, neysem oydum. İllaki hatalarım oldu ama hep çevremdekilere kalbimden geldiği gibi davrandım, doğru bildiğimin arkasında durdum ve her şeyden önemlisi kazanmak için her yol mübah diyerek ilerlemedim. Çünkü benim için hayatta zihniyet, vicdan, adalet, dürüstlük ve saygı; iyi niyet ile harmanlanması gereken en önemli kriterler. SURVIVOR parkurun yanında doğa şartları ve psikolojik etmenlerle de mücadele etmek anlamına geliyor benim için. Balina Adası'nda geçirdiğim her anın hakkını vermeye çalıştım. Aile hasreti ve özgür olamama duyguları şüphesiz beni en çok zorlayan etmenlerdi. Birde bunun yanına insanlarla mücadele etmek zorundaydım fakat bu zorluklar beni çok daha güçlendirdi.Ben orada bunları yaşarken bir sürü iyi kalp de benimle gülmüş, benimle ağlamış, benimle kızmış. Gözlerimden mutluluk gözyaşı gelerek okudum sevgi dolu içten samimi mesajlarınızı. Ve sırf bu yüzden bile diyorum ki her şeye rağmen iyi ki katılmışım. Benim için elendim diye üzülen tüm dostlarım sakın üzülmeyin! Biraz dinlendikten sonra süper projelerle kaldığımız yerden daha da güçlü ve büyük bir aile olarak devam edeceğiz.Bana bu fırsatı ve sizlere ulaşma imkanı veren Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya, aileme, sosyal medyamı büyük bir özveri ile yöneten Gülşah ve Dilek'e ve benimle nefesini tutan, destekleyen herkese sonsuz teşekkürler!Dominik'ten en derin sevgilerle...Şahika"