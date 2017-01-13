Sahneden indi, hastaneye kaldırıldı!

Müzik - 13 Ocak 2017 11:43

İstanbul'a dönüşünde hastaneye kaldırılan güzel şarkıcı, "latex alerjisi"sebebiyle zor günler geçiriyor..Bir süredir bu hastalık için tedavi gören ama iyileşemeyen Mansur'un evden çıkması yasak.. Dostlarının evinde ziyaret ettiği Zeynep Mansur, "sağlık her şeyden değerli... Doktorum pek çok tedavi yöntemi deniyor.. Zorlu bir süreç geçiriyorum.. En kısa zamanda sağlığıma kavuşmak istiyorum." dedi..