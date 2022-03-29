Sahnelerin en şık iki dev ismi; Ajda Pekkan ve Cenk Eren

Ajda Pekkan ile Cenk Eren hem kulakların pasını sildiler, hem de şıklıklarıyla sahnede göz doldurdular...

29.03.2022 19:53 Magazin

Sahnelerin en şık iki dev ismi; Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sahnelerin iki dev ismi Ajda Pekkan ile Cenk Eren, Günay'da peş peşe sahne aldılar. Sesleri, şarkıları kadar şıklıklarıyla da sahnede göz doldurdular.

Sahneye Tom Ford imzalı bir takımla çıkan Cenk Eren tarzıyla büyük beğeni topladı. Yıllardır sahnelerin en çok aranan yüzlerinden biri olan Eren, seyircisine verdiği değeri de gözler önüne serdi. Kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gecce yaşattı.


SÜPERSTAR OLAY YARATTI

Ajda Pekkan da Burcu Sedef imzalı kostümüyle adeta olay yarattı. Süperstar'ı sahnede izleyenler "Vay be!" demekten kendilerini alamadı. Pekkan sesiyle kulakların pasını silerken, güzelliğiyle de göz doldurdu.

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