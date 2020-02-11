Sahte kozmetik malzemeleri kanserojen olabilir!

Zengin, "Son yıllarda dövizde yaşanan hareketlilik, kozmetik ürünlerinin de fiyatlarını etkiliyor. Yükselen fiyatlar tüketicileri düşük fiyatlı kozmetik malzemelerine teşvik ediyor. Bu noktada tüketicilerin bilinçli hareket etmesi ve doğru seçim yapması gerekiyor. Piyasada ortalama 200 TL’ye satılan bir ürünün 20 TL’ye satılması pek olası değildir. Tüketiciler; büyük fiyat farkları ile ucuz satılan ürünlerin sahte olduğunu bilmelidir. Bir diğer konu da adı duyulmamış, üreticisi belli olmayan kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri. Piyasada kendini ispatlamamış ve üretim tesisleri belli olmayan ürünlerden de uzak durulması gerekiyor. İnsan sağlığına zararı olmayan kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri ürettiğini ispatlayan, kalite belgelerine sahip olan firmaların ürünleri ilk tercih olmalıdır." dedi.Zengin, sahte kozmetik ürünlerin birçok hastalığa sebep olabileceğini belirterek "Sahte ürünler kanserojen maddeler içerebilir. Vücudun en hassas bölgelerinde kullanıldığı için de başta egzama olmak üzere birçok deri hastalığına davetiye çıkarabilir. Sahte ürünlerden yaşanan problemler görme kayıplarına kadar gidebilir. Yaşanan süreçlerin bir de psikolojik kısmı var. Görme kaybı ve geri dönülemez cilt hasarı gibi çeşitli problemler yaşayan insanlar psikolojik travma da yaşıyor. Tüm bu sorunları yaşamamak için kişisel bakım ve kozmetik ürünü alırken güvenilir, kendini ispatlamış markaları tercih etmek en doğru seçim olacaktır." dedi.